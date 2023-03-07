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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

В Ростовской области уменьшается население, а в Ростове люди уничтожают реку Дон

7 марта 2023, 15:24
Фото: Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service/cc0
В Ростовской области уменьшается население, а в Ростове люди уничтожают реку Дон
В Ростовской области становится меньше жителей, пока в Ростове собирают средства на указатели для остановок и пытаются определить источник мазутной пленки на реке Дон.

Дон под угрозой

В Ростове жители сообщили, что заметили на поверхности воды Дона странную мазутную пленку. Ростовчане сообщают о том, что в районе реки стал чувствоваться насыщенный запах бензоколонки.

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По мнению местных жителей, происходящее с рекой Дон нельзя охарактеризовать иначе, кроме как экологическое бедствие. Причины появления пленки также остаются неизвестными, информация об этом уточняется.

Тем временем, ростовчане заявили, что Дон из местного достояния превращается в болото.

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Согласно данным донского правительства, с начала 2022 года в Ростовской области зафиксировали серьезный миграционный отток населения.

За истекший период из Ростовской области уехали на 680 человек больше, чем въехали. В то время как годом ранее численность прибывших на 12,3 тысячи граждан превысила количество уезжающих.

В рамках отчета также сообщили, что за 2022 год средняя зарплата в регионе выросла до 44,7 тысячи рублей (+14% по отношению к показателям 2021 года).

Расходы, которые не по карману

Портал «Ростовский городской транспорт» объявил, что в 2023 году в Ростове не нашли средств для того, чтобы установить на остановочных комплексах указатели с расписанием.

По словам администрации, эти таблички регулярно страдают от вандалов, а потому пока горожанам советуют узнавать расписание и направления маршрутов в интернете и Городском центре управления пассажироперевозками.

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