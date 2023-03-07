Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В Ростове жители сообщили, что заметили на поверхности воды Дона странную мазутную пленку. Ростовчане сообщают о том, что в районе реки стал чувствоваться насыщенный запах бензоколонки.
По мнению местных жителей, происходящее с рекой Дон нельзя охарактеризовать иначе, кроме как экологическое бедствие. Причины появления пленки также остаются неизвестными, информация об этом уточняется.
Тем временем, ростовчане заявили, что Дон из местного достояния превращается в болото.
Согласно данным донского правительства, с начала 2022 года в Ростовской области зафиксировали серьезный миграционный отток населения.
За истекший период из Ростовской области уехали на 680 человек больше, чем въехали. В то время как годом ранее численность прибывших на 12,3 тысячи граждан превысила количество уезжающих.
В рамках отчета также сообщили, что за 2022 год средняя зарплата в регионе выросла до 44,7 тысячи рублей (+14% по отношению к показателям 2021 года).
Портал «Ростовский городской транспорт» объявил, что в 2023 году в Ростове не нашли средств для того, чтобы установить на остановочных комплексах указатели с расписанием.
По словам администрации, эти таблички регулярно страдают от вандалов, а потому пока горожанам советуют узнавать расписание и направления маршрутов в интернете и Городском центре управления пассажироперевозками.