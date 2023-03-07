В Таганрог привезут понтоны для плавучего причала 13 марта

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Газета «Молот» получила комментарий от подрядчика плавучего причала, который сообщил, что уже 13 марта в Таганрог привезут необходимые полиэтиленовые понтоны.
В ближайшее время должны состояться торги по металлоконструкциям для выбора поставщика. Третий конкурс будет организован для поиска компании, которая будет собирать плавучий причал.
Поставщик понтонов сообщил, что их компания планирует участвовать в оставшихся двух тендерах, но если не выйдет выиграть торги — они продолжат работать в субподряде.
Если работы продолжат идти в соответствии со сроками, причал будет готов 25 апреля, а уже 1 мая к нему пришвартуется первый круизный теплоход.
Подрядчик добавил, что в Росприроднадзор на повторную экспертизу направили проект дноуглубительных работ, напугавших США, чтобы привести документацию в соответствие действующим нормам.