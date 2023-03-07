rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

В Таганрог привезут понтоны для плавучего причала 13 марта

7 марта 2023, 13:12
Фото: Carlton4211/flickr.com/CC BY 2.0
В Таганрог привезут понтоны для плавучего причала 13 марта
Поставщик собирается привезти понтоны для плавучего причала в Таганрог 13 марта, об этом сообщили местные СМИ.

Газета «Молот» получила комментарий от подрядчика плавучего причала, который сообщил, что уже 13 марта в Таганрог привезут необходимые полиэтиленовые понтоны.

В ближайшее время должны состояться торги по металлоконструкциям для выбора поставщика. Третий конкурс будет организован для поиска компании, которая будет собирать плавучий причал.

В Ростовской области ищут поставщика деталей для нового причала в порту Таганрога
Узнать подробнее

Поставщик понтонов сообщил, что их компания планирует участвовать в оставшихся двух тендерах, но если не выйдет выиграть торги — они продолжат работать в субподряде.

Если работы продолжат идти в соответствии со сроками, причал будет готов 25 апреля, а уже 1 мая к нему пришвартуется первый круизный теплоход.

Подрядчик добавил, что в Росприроднадзор на повторную экспертизу направили проект дноуглубительных работ, напугавших США, чтобы привести документацию в соответствие действующим нормам.

Читайте также:
Строительство плавучего причала для Таганрога обойдется в 200 млн рублейВ Таганроге установят плавучий причал для круизных теплоходов к лету 2023 годаВ Таганроге построят плавучий причал для приема пассажирских судов
#Строительство#Закупки#Судоходство#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Таганрог#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Ростовской области уменьшается население, а в Ростове люди уничтожают реку Дон
Сегодня, 15:24
Командира «Ахмата» Алаудинова хотели отравить письмом старушки из Ростовской области
Сегодня, 15:19
Внук донского писателя Михаила Шолохова попал под санкции Канады в марте
Сегодня, 14:59
«Без отчета»: волонтеры из Гуково рассказали, как собирают средства для бойцов СВО
Сегодня, 14:32
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
Сегодня, 14:28
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
Сегодня, 14:51