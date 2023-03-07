Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Происшествие случилось днем 6 марта на улице Химической. Здесь загорелся цех на площади 165 квадратных метров.
Возгорание удалось ликвидировать в течение полутора часов. К этим работам привлекли 20 человек, они использовали пять единиц техники.
«Причиной стало нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ», — сказано в сообщении.
О пострадавших информации не поступало.
Ранее общественники Ростова попросили законсервировать дом Парамонова после двух пожаров. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.