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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Таганроге на территории лакокрасочного цеха произошел пожар днем 6 марта

7 марта 2023, 06:22
Фото: 1MI
В Таганроге произошло крупное возгорание в лакокрасочном цехе из-за нарушений правил безопасности, сообщили в УМЧС по региону.
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Пожар

Происшествие случилось днем 6 марта на улице Химической. Здесь загорелся цех на площади 165 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать в течение полутора часов. К этим работам привлекли 20 человек, они использовали пять единиц техники.

«Причиной стало нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ», — сказано в сообщении.

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О пострадавших информации не поступало.

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