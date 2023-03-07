Женщина «ломилась» в патрульный автомобиль и успокоилась только после замечания сотрудника полиции. После этого патрульные собирались уехать, но жительница Волгодонска якобы вцепилась в ручку задней двери и протащилась за автомобилем, после чего упала и ударилась головой о землю.