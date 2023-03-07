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Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

В Волгодонске полицейский сбил сестру задержанного за хулиганство

7 марта 2023, 17:00
Фото: pxhere.com
В Волгодонске полицейский сбил сестру задержанного за хулиганство
В Волгодонске пострадала женщина средних лет, которая пыталась отбить у полиции брата, задержанного за хулиганство, подробностями поделились местные СМИ.

Telegram-канал «Че по Ростову» рассказал, что ночью 5 марта в Волгодонске на улице Энтузиастов, 13 произошло ДТП с участием пешехода.

Сообщается, что наряд ППС задержал за хулиганство 37-летнего мужчину, сотрудники полиции собирались доставить дончанина в отделение, когда на защиту задержанного встала его старшая 42-летняя сестра.

Женщина «ломилась» в патрульный автомобиль и успокоилась только после замечания сотрудника полиции. После этого патрульные собирались уехать, но жительница Волгодонска якобы вцепилась в ручку задней двери и протащилась за автомобилем, после чего упала и ударилась головой о землю.

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Авторы канала рассказали, что женщина обратилась за помощью медиков, которые обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, ушибы головы, локтя и лучезапястного сустава.

Несмотря на полученные травмы жительница Волгодонска отказалась от госпитализации, в ее отношении возбудили расследование по статье нарушение ПДД пешеходом.

В отношении ее брата пока возбудили административное дело о нарушении правил эксплуатации транспорта, которое повлекло вред здоровью человека.

Пока подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало, данные уточняются.

Ранее в Таганроге трамвай сбил пешехода.

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