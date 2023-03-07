Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Telegram-канал «Че по Ростову» рассказал, что ночью 5 марта в Волгодонске на улице Энтузиастов, 13 произошло ДТП с участием пешехода.
Сообщается, что наряд ППС задержал за хулиганство 37-летнего мужчину, сотрудники полиции собирались доставить дончанина в отделение, когда на защиту задержанного встала его старшая 42-летняя сестра.
Женщина «ломилась» в патрульный автомобиль и успокоилась только после замечания сотрудника полиции. После этого патрульные собирались уехать, но жительница Волгодонска якобы вцепилась в ручку задней двери и протащилась за автомобилем, после чего упала и ударилась головой о землю.
Авторы канала рассказали, что женщина обратилась за помощью медиков, которые обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, ушибы головы, локтя и лучезапястного сустава.
Несмотря на полученные травмы жительница Волгодонска отказалась от госпитализации, в ее отношении возбудили расследование по статье нарушение ПДД пешеходом.
В отношении ее брата пока возбудили административное дело о нарушении правил эксплуатации транспорта, которое повлекло вред здоровью человека.
Пока подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало, данные уточняются.
Ранее в Таганроге трамвай сбил пешехода.