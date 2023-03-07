ВКонтакте помогла отреставрировать сериал «Королёк — птичка певчая»

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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С помощью нейросетей удалось повысить разрешение видеоряда до 1080p, убрать шумы и сделать картинку ярче и насыщеннее, а движения актёров в кадре более естественными и плавными. Сериал можно будет посмотреть в улучшенном качестве на телеканале «Суббота!» 8 марта в 13:00.
Сериал «Королёк — птичка певчая» впервые будет показан на российском телевидении в улучшенном качестве. NeuroHD является собственной разработкой ВКонтакте, не имеет аналогов у других крупных видеоресурсов и работает на основе генеративно-состязательных нейросетей (GAN). Для повышения частоты кадров и разрешения нейросеть анализирует объекты на видео и их перемещение и достраивает дополнительный кадр между каждой парой кадров исходного ролика.
Работа NeuroHD направлена на высокую производительность, благодаря чему нейросеть может улучшать миллионы ежедневно загружаемых ВКонтакте роликов. Архитектура решения позволила сократить вычислительные расходы для улучшения роликов: систему легко масштабировать, чтобы обеспечить пользователей большим числом видео в повышенном качестве.
«Королёк — птичка певчая» — культовый 7-серийный сериал 1986 года по мотивам одноимённого романа писателя Решата Нури Гюнтекина. Главные роли исполнили Айдан Шенен и Кенан Калав. Сериал рассказывает о турецкой девушке Фериде, которая утверждает своё право на самостоятельную жизнь и свободный выбор в личной и профессиональной судьбе. После того как она покинет отчий дом, ей придётся столкнуться с непониманием и пройти множество испытаний, но сила духа и чистое сердце помогут ей с честью их преодолеть и обрести настоящую любовь.
Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте:
«Мы представили NeuroHD, так как увидели запрос аудитории на контент высокого качества: с развитием устройств с поддержкой 4К и 60FPS пользователи привыкли видеть самую чёткую и плавную картинку. Наши пользователи активно улучшают собственные архивные видео, старые ролики блогеров, классические шоу и многое другое — за последние несколько месяцев на улучшенные с помощью технологии видео пришлось более 4 млрд просмотров. Теперь настала очередь и профессионального контента — NeuroHD под запрос позволяет обрабатывать большие форматы для телеэфира. Мы надеемся, что телеканал „Суббота!“ откроет дорогу для реставрации культовой классики, которую так любят зрители».
Дарья Конторова, маркетинг-директор телеканала «Суббота!»:
«Зрители привыкли смотреть качественную картинку. И очень круто, что c помощью новых технологий можно по-новому взглянуть на классику. Благодаря совместной работе нашего эфира и ВКонтакте мы получили достойное качество для любимого многими сериала».