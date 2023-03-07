Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщили в правительстве региона. Однако реализовать задумку получится только после завершения спецоперации.
«Власти региона хотят обратиться к РЖД, чтобы обсудить возможность восстановления дороги „Миллерово — Разъезд 122 км“. Ее длина достигает 75 километров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что до 2007 года эта дорога была действующей. Для реализации проекта придется вложить около шести миллиардов рублей.
Напомним, что расписание электричек изменится в Ростовской области на 8 марта. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.