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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Власти в Ростовской области рассматривают возможность запуска поездов в ДНР

7 марта 2023, 07:26
Фото: 1MI
Власти в Ростовской области рассматривают возможность запуска поездов в ДНР
В Ростовской области рассматривается вопрос возобновления железнодорожного сообщения с ДНР.

Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщили в правительстве региона. Однако реализовать задумку получится только после завершения спецоперации.

«Власти региона хотят обратиться к РЖД, чтобы обсудить возможность восстановления дороги „Миллерово — Разъезд 122 км“. Ее длина достигает 75 километров», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что до 2007 года эта дорога была действующей. Для реализации проекта придется вложить около шести миллиардов рублей.

Напомним, что расписание электричек изменится в Ростовской области на 8 марта. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Поезд
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