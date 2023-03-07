«Власти региона хотят обратиться к РЖД, чтобы обсудить возможность восстановления дороги „Миллерово — Разъезд 122 км“. Ее длина достигает 75 километров», — сказано в сообщении.

Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщили в правительстве региона. Однако реализовать задумку получится только после завершения спецоперации.

Около 6 млрд рублей нужно для запуска поездов из Ростовской области в новые регионы

Напомним, что расписание электричек изменится в Ростовской области на 8 марта. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке .

Отмечается, что до 2007 года эта дорога была действующей. Для реализации проекта придется вложить около шести миллиардов рублей.

Читайте также:

Около 6 млрд рублей нужно для запуска поездов из Ростовской области в новые регионы

Из Ростова-на-Дону пустят поезда на Масленицу в Азов и Таганрог с 25 февраля

Два прямых поезда будут ходить из Ростова в Крым уже этой весной