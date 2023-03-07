Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В санкционном списке можно увидеть имя Александра Шолохова, который родился 25 января 1962 года. Добавим, что такое же имя и год рождения у внука писателя.
Добавим, что Александр Шолохов является депутатом Госдумы от Ростовской области. Комментариев от него по этой теме не поступало.
Всего в перечень внесли имена более тысячи граждан, которых коснулись санкции.
До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против чиновников из Ростовской области с 26 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.