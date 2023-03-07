rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Внук донского писателя Михаила Шолохова попал под санкции Канады в марте

7 марта 2023, 14:59
Фото: duma.gov.ru
Внук донского писателя Михаила Шолохова попал под санкции Канады в марте
Человек с таким же именем, как у внука известного писателя из Ростовской области Михаила Шолохова оказался под санкциями Канады, говорится на сайте правительства этого государства.

В санкционном списке можно увидеть имя Александра Шолохова, который родился 25 января 1962 года. Добавим, что такое же имя и год рождения у внука писателя.

Добавим, что Александр Шолохов является депутатом Госдумы от Ростовской области. Комментариев от него по этой теме не поступало.

Всего в перечень внесли имена более тысячи граждан, которых коснулись санкции. 

В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминалов
Узнать подробнее

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против чиновников из Ростовской области с 26 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминаловРоссияне по-прежнему отправляют деньги за границу на фоне санкций
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Политика#Санкции#Писатель
Подпишитесь
В Ростовской области уменьшается население, а в Ростове люди уничтожают реку Дон
Сегодня, 15:24
Командира «Ахмата» Алаудинова хотели отравить письмом старушки из Ростовской области
Сегодня, 15:19
«Без отчета»: волонтеры из Гуково рассказали, как собирают средства для бойцов СВО
Сегодня, 14:32
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
Сегодня, 14:28
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
Сегодня, 14:51