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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Водитель трамвая отправил в больницу молодого мужчину в Ростовской области

7 марта 2023, 12:11
Фото: 1MI
Водитель трамвая отправил в больницу молодого парня в Ростовской области
В Таганроге водитель трамвая сбил молодого парня, переходившего пути, сообщают СМИ.
Сюжет
Дтп

Происшествие случилось днем в понедельник, 6 марта, на улице Инструментальной. «Таганрогской правде» рассказали в ОГИБДД города, что водитель трамвая №8 сбил 22-летнего парня.

«Пострадавшего пешехода с травмами доставили в больницу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется. 

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#Илья Протвинов#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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