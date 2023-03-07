Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Происшествие случилось днем в понедельник, 6 марта, на улице Инструментальной. «Таганрогской правде» рассказали в ОГИБДД города, что водитель трамвая №8 сбил 22-летнего парня.
«Пострадавшего пешехода с травмами доставили в больницу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сказано в сообщении.
Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
Ранее заснувший за рулем водитель фуры спровоцировал крупное ДТП на М-4 под Ростовом. Подробный материал читайте по ссылке.