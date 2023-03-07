Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Врачи поликлиники сходятся во мнении, что метеочувствительные люди — это пациенты с хроническими заболеваниями.
Симптомы болезней сосудов, опорно-двигательного аппарата, патологий сердца и ЖКТ активизируются с перепадами температур и изменениями атмосферного давления.
«Много лет назад я работал на скорой. Помню, у нас были дни, когда перепады температуры составляли 20 градусов. То есть, я заступал на смену в мороз минус 20, а часам к трем дня температура была уже плюсовой. В такие дни число вызовов у нас увеличивалось в полтора-два раза», — сообщает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
По словам собеседника, атмосферное давление переносится легче, когда изменения происходят в течение суток. Но если речь идет о длительном явление, люди начинают себя плохо чувствовать на второй день.
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