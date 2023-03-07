rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:25

Published Сегодня, 20:25

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Врач объяснил, чем опасны перепады температур для жителей Ростовской области

7 марта 2023, 20:25
Фото: 1MI
Врач объяснил, чем опасны перепады температур для жителей Ростовской области
Резкие перепады температур, которые наблюдаются в марте в Ростовской области, обостряют проявление симптомов хронических заболеваний, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Врачи поликлиники сходятся во мнении, что метеочувствительные люди — это пациенты с хроническими заболеваниями.

Симптомы болезней сосудов, опорно-двигательного аппарата, патологий сердца и ЖКТ активизируются с перепадами температур и изменениями атмосферного давления.

«Много лет назад я работал на скорой. Помню, у нас были дни, когда перепады температуры составляли 20 градусов. То есть, я заступал на смену в мороз минус 20, а часам к трем дня температура была уже плюсовой. В такие дни число вызовов у нас увеличивалось в полтора-два раза», — сообщает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.

Климатолог Иошпа рассказал, почему в Ростовской области появляются магнитные бури
Узнать подробнее

По словам собеседника, атмосферное давление переносится легче, когда изменения происходят в течение суток. Но если речь идет о длительном явление, люди начинают себя плохо чувствовать на второй день.

Ранее RostovGazeta выясняла, из-за чего в Ростовской области возникают магнитные бури. 

Читайте также:
Стало известно, как отразятся на здоровье ростовчан магнитные бури в февралеДиетолог объяснила, какие постные продукты наносят вред здоровью жителям РостоваВ Ростовской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели более 15 тысяч жителей
#Дарья Демидова#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области уменьшается население, а в Ростове люди уничтожают реку Дон
Сегодня, 15:24
Командира «Ахмата» Алаудинова хотели отравить письмом старушки из Ростовской области
Сегодня, 15:19
Внук донского писателя Михаила Шолохова попал под санкции Канады в марте
Сегодня, 14:59
«Без отчета»: волонтеры из Гуково рассказали, как собирают средства для бойцов СВО
Сегодня, 14:32
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
Сегодня, 14:28
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
Сегодня, 14:51