«Много лет назад я работал на скорой. Помню, у нас были дни, когда перепады температуры составляли 20 градусов. То есть, я заступал на смену в мороз минус 20, а часам к трем дня температура была уже плюсовой. В такие дни число вызовов у нас увеличивалось в полтора-два раза», — сообщает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.