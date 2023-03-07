«Понятно, что в городскую сеть вода попадает обработанной. Но далеко не все жители Ростовской области пьют водопроводную воду. Вода с бактериями попадает в колодцы, в реки. А оттуда люди из сельских территорий, как правило, берут ее для своих хозяйственных нужд. И вроде бы все знают, что воду перед употреблением следует прокипятить, но не всегда соблюдают это правило. Таким образом и возникают кишечные инфекции», — говорит доктор.