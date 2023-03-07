Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Ростовская весна славится перепадами температур. Почувствовав первое тепло, люди сбрасывают с себя надоевшую зимнюю одежду.
Однако медики предупреждают, что переохлаждение приводит к простудным заболеваниям. При сниженном иммунитете в организме активизируются вирусы и бактерии, из-за чего у человека может развиться ОРВИ. Подъем заболеваемости ОРВИ врачи Ростова прогнозируют уже в марте.
«Никаких новых инфекционных заболеваний в этом сезоне не прибавится», — уверен врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Также весной в Ростовской области, по словам собеседника, нельзя исключать увеличение числа кишечных инфекций. Связано это с качеством питьевой воды.
Врач разъясняет, что весной вода становится более теплой. Мусор, отходы жизнедеятельности животных, накопившиеся за зиму, смываются в реки. А в теплой воде болезнетворные микроорганизмы развиваются наиболее активно.
«Понятно, что в городскую сеть вода попадает обработанной. Но далеко не все жители Ростовской области пьют водопроводную воду. Вода с бактериями попадает в колодцы, в реки. А оттуда люди из сельских территорий, как правило, берут ее для своих хозяйственных нужд. И вроде бы все знают, что воду перед употреблением следует прокипятить, но не всегда соблюдают это правило. Таким образом и возникают кишечные инфекции», — говорит доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в феврале 2023 года Ростовская область снова вошла в «красную зону» по заболеваемости коронавирусом.