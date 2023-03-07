Земля, отопление, долги и Coca-Cola: за что судились донские компании в феврале

Клуб утверждал, что компания не выплатила им средства по контракту, однако суд отказал в удовлетворении требований истца. Причина этого заключалась в том, что расчетные документы согласовали через пару месяцев после матча, а когда контракт был расторгнут — эту сумму указывать также не стали.