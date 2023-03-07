Земля, отопление, долги и Coca-Cola: за что судились донские компании в феврале

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области появились данные о том, что «Ростовские тепловые сети» подали иск против «Центрального рынка» Ростова-на-Дону, задолжавшего более 600 тысяч рублей.
Первый из исков поступил в арбитраж в январе, общая сумма требований составила 363 тысячи рублей, которые, согласно данным, были долгом по договору за август 2022 года. Хотя в начале требования истца решили удовлетворить, позднее решение суда отменили.
Второй иск направили в феврале, требования по нему составили 647 тысяч рублей — это дело приняли к производству.
Между тем, местные СМИ сообщают, что в сентябре рынок получил счет за услуги «РТС», который в 10 раз превышал обычные суммы. Причиной этого стал расчет платежей по нормативам, а не по счетчикам.
В феврале стало известно, что арбитражный ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении предполагаемого директора «Азово-Донского пароходства» Михаила Швалева. Причиной введения процедуры стали накопленные долги в размере 387,2 миллиона рублей.
Инициатором банкротства стал национальный банк «Траст», выигравший дело против неплательщика. В прошлом месяце уже назначили финансового управляющего, который будет заниматься контролем процедуры и поможет удовлетворить требования кредиторов компании.
Согласно картотеке арбитражных дел, недавно ФК «Ростов» обратился в суд с исковыми требованиями к компании Coca-Cola, которая, по их словам, не оплатила услуги рекламы газированного напитка на экранах стадиона.
Сообщается, что по контракту с ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на стадионе должны были показать рекламу напитка во время домашних матчей. Стоимость рекламы во время первой игры составляла 450 тысяч рублей.
Клуб утверждал, что компания не выплатила им средства по контракту, однако суд отказал в удовлетворении требований истца. Причина этого заключалась в том, что расчетные документы согласовали через пару месяцев после матча, а когда контракт был расторгнут — эту сумму указывать также не стали.
ФК «Ростов» не устроило решение суда, а потому истец заявил, что подаст апелляцию.
В феврале стало известно, что ООО «Аэро-Сити» отказалось от кассационной жалобы, которую направило в суд для пересмотра решения по делу о спорной земле в зоне комплексной застройки территорий старого аэропорта Ростова-на-Дону.
Компания несколько месяцев боролась с Минимущества Ростовской области после того, как ведомство отсудило у нее право на долгосрочную аренду земли.
И вот в первую декаду февраля вышло определение суда, согласно которому истец отозвал свое заявление, после чего производство по делу было прекращено.
В феврале Департаменту имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) удалось взыскать компенсацию с компании «Солнечный круг», которая сорвала сроки реконструкции киноконцертного комплекса «Юбилейный».
Компания должна была закончить второй этап реконструкции, однако затянула с реализацией проекта, из-за чего ДИЗО обратился в суд, чтобы взыскать 264 тысячи рублей неустойки за период с 2021 по 2022 годы.
В итоге суд встал на сторону ДИЗО и удовлетворил требования властей.
Согласно данным картотеки дел Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, компания «Юг-Моторс» не смогла добиться отмены решения о сносе принадлежащих ей автосалонов.
Судебные процессы по делу о спорном участке с автосалонами в переулке 1-м Машиностроительном продолжаются уже десять лет, и суды то определяют снести самовольные постройки, то, напротив, сохранить их в связи с открывшимися обстоятельствами.
На заключительных заседаниях ДИЗО смог добиться решения о сносе зданий автосалонов и автомалярного цеха. Апелляцию «Юг-Моторса» оставили без удовлетворения, и теперь строения предстоит демонтировать.
Предприниматели Самургашевы потерпели неудачу и не смогли добиться в суде отмены решения о расторжении договора аренды земли у Пригородного автовокзала.
Еще в конце прошлого года ДИЗО Ростова обратился в суд, чтобы прекратить договор аренды земли, заключенный с бизнесменами, поскольку те построили незаконные объекты недвижимости на предоставленном им участке.
В ответ на иск Самургашевы попытались обязать ДИЗО продать им спорный участок без проведения торгов, а в качестве аргумента в пользу продажи они использовали те самые незаконные постройки, возведенные на проспекте Шолохова, 126.
В итоге встречные иски объединили в одного дело, а предпринимателям отказали в удовлетворении их требований. Пока решение не вступило в законную силу, а потому может быть оспорено в суде.
Компания «Энергопроект Високоградня А. О. Белград» обратилась в суд, чтобы взыскать со структуры «Группы Агроком» «МКЦ-Девелопмент» 5,9 миллиона евро. По словам истца, эта сумма, которая по действующему курсу составляет 473,4 миллиона рублей, является долгом за услуги по строительству отеля Hyatt Regency.
При этом ответчик заявил, что подрядчик включил в счет дополнительные работы, которые привели к увеличению стоимости контракта.
Первое заседание должно было пройти 21 февраля, информация о ходе дела будет дополняться.