Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Горожане рассказали, что двое мужчин в военное форме и якобы с автоматами пытались поймать такси. Это произошло на улице Советской.
«Бдительные граждане позвонили в полицию. Мужчин задержали силовики», — написал автор.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
До этого говорилось, что шестерых игроков в страйкбол в камуфляже задержали в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
Ранее слухи о нападении диверсионной группы на полицейских в Новошахтинске оказались фейком.