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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Жители в Шахтах заявили о задержании людей в военной форме с автоматами днем 7 марта

7 марта 2023, 10:14
Фото: NU rfyfk rostovnovosti
Жители в Шахтах заявили о задержании людей в военной форме с автоматами днем 7 марта
В Шахтах Ростовской области задержали двух человек, у которых могло быть с собой оружие, сообщили местные жители в соцсетях.

Горожане рассказали, что двое мужчин в военное форме и якобы с автоматами пытались поймать такси. Это произошло на улице Советской.

«Бдительные граждане позвонили в полицию. Мужчин задержали силовики», — написал автор.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

До этого говорилось, что шестерых игроков в страйкбол в камуфляже задержали в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Ранее слухи о нападении диверсионной группы на полицейских в Новошахтинске оказались фейком.

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