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Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу жительницы в Ростове-на-Дону

8 марта 2023, 17:36
Фото: 1mi
Европейский суд по правам человека не будет рассматривать заявление жительницы Ростова-на-Дону, которой отказали в проведении пикетов, пишут СМИ.

Речь идет о Сирануш Мошиян, которая еще в 2013 году хотела провести пикет у памятника Ленину. Ей предложили другую территорию для проведения мероприятия, но ее это не устроило.

Тогда ростовчанка обратилась в суд в Страсбурге. Она хотела доказать, что были нарушены ее права.

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По информации Дон24, суд отказался рассматривать заявление, так как были нарушены условия подачи документов. Комментариев от ростовчанки не было, они уточняются.

Ранее бизнеследи с Аксайских рынков отсудила 73 млн рублей за снесенный магазин.

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