Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Речь идет о Сирануш Мошиян, которая еще в 2013 году хотела провести пикет у памятника Ленину. Ей предложили другую территорию для проведения мероприятия, но ее это не устроило.
Тогда ростовчанка обратилась в суд в Страсбурге. Она хотела доказать, что были нарушены ее права.
По информации Дон24, суд отказался рассматривать заявление, так как были нарушены условия подачи документов. Комментариев от ростовчанки не было, они уточняются.
Ранее бизнеследи с Аксайских рынков отсудила 73 млн рублей за снесенный магазин.