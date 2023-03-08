Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Предприятие расположено в Батайске, организатором торгов является конкурсный управляющий. Всего хотят реализовать более 40 объектов недвижимости, а также оборудование.
В список лотов входит земельный участок площадью 107 тысяч квадратных метров. Начальная цена на торгах составляет 190,6 миллиона рублей.
Участникам необходимо будет оставить задаток в размере 20%.
Ранее ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.