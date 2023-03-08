rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Имущество ремонтного завода хотят распродать в Ростовской области за 190 млн

8 марта 2023, 14:50
Фото: 1mi
В Ростовской области выставили на торги имущество «258-го ремонтного завода средств заправки и транспортирования горючего», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Предприятие расположено в Батайске, организатором торгов является конкурсный управляющий. Всего хотят реализовать более 40 объектов недвижимости, а также оборудование.

В список лотов входит земельный участок площадью 107 тысяч квадратных метров. Начальная цена на торгах составляет 190,6 миллиона рублей.

ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области
Узнать подробнее

Участникам необходимо будет оставить задаток в размере 20%.

Ранее ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской областиСына бывшего вице-губернатора в Ростовской области Швалева начали банкротитьЗаведение известного ростовского ресторатора начали банкротить из-за ТЦ «Горизонт»
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Банкрот
Подпишитесь
Врач объяснил, чем опасны перепады температур для жителей Ростовской области
Вчера, 20:25
Донские власти пообещали к 1 мая отремонтировать дороги Ростовской области после зимы
Вчера, 16:20
Для внушаемых: физиолог Кондупьян рассказала, как магнитные бури влияют на ростовчан
Вчера, 20:18
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
Вчера, 14:28
«Время Родину защищать»: ростовчане поддержали идею Бородая обучать всех стрельбе
Сегодня, 06:19
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
Вчера, 14:51