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Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Иск на 3,6 млн рублей подали к футбольному клубу «СКА Ростов-на-Дону»

8 марта 2023, 18:30
Фото: 1mi
Иск с требованием взыскать более трех миллионов рублей передали к спортивной ассоциации «Футбольный клуб „СКА Ростов-на-Дону“, говорится в материалах арбитражного суда.

Заявление в суд передала компания «Прайм спорт менеджмент». Она хочет получить 3,6 миллиона рублей.

Однако иск был направлен в суд с нарушением, в результате его оставили без движения до 7 апреля. Заявителю предложили устранить недочеты.

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Согласно данным системы «Спарк», в 2021 году у ответчика чистая прибыль составила два миллиона рублей. «Прайм спорт менеджмент» является московской компанией, ее зарегистрировали в 2012 году. Она занимается деятельностью туристических агентств.

Ранее стало известно, что ростовские приставы в 2022 году в четыре раза чаще взыскивали долги по зарплатам.

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#Илья Протвинов#Экономика#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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