Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Заявление в суд передала компания «Прайм спорт менеджмент». Она хочет получить 3,6 миллиона рублей.
Однако иск был направлен в суд с нарушением, в результате его оставили без движения до 7 апреля. Заявителю предложили устранить недочеты.
Согласно данным системы «Спарк», в 2021 году у ответчика чистая прибыль составила два миллиона рублей. «Прайм спорт менеджмент» является московской компанией, ее зарегистрировали в 2012 году. Она занимается деятельностью туристических агентств.
Ранее стало известно, что ростовские приставы в 2022 году в четыре раза чаще взыскивали долги по зарплатам.