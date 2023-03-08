Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Климатолог Александр Иошпа в интервью «КП — Ростов-на-Дону» заявил, что в скором времени в Ростовской области ожидается похолодание. Несмотря на плюсовые температуры этой недели, погодный фронт меняется. Сейчас в регионе господствует субтропический циклон, однако постепенно он будет сменяться на северный и северо-западный. Температура воздуха в марте, вероятно, будет ниже нормы, полагает эксперт.
Он добавил, что уже на этой неделе в Ростовскую область придут дожди, а ближе к 15 марта столбики термометров не будут подниматься выше пяти градусов.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какая погода ожидает ростовчан 8 марта.