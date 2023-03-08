Климатолог Александр Иошпа в интервью «КП — Ростов-на-Дону» заявил, что в скором времени в Ростовской области ожидается похолодание. Несмотря на плюсовые температуры этой недели, погодный фронт меняется. Сейчас в регионе господствует субтропический циклон, однако постепенно он будет сменяться на северный и северо-западный. Температура воздуха в марте, вероятно, будет ниже нормы, полагает эксперт.