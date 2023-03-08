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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Полиция в Ростове не нашла нарушений при перевозке Оки на крыше Ford Mustang

8 марта 2023, 11:28
Фото: vk.com/chebotarev_evgeny
В Ростове-на-Донку не выявили нарушений Правил перевозок грузов автомобильным транспортом при транспортировке Оки на крыше Ford Mustang, сообщили в областном УГИБДД.

Напомним, ростовский каскадер Евгений Чеботарев перед 8 Марта провел эксперимент и установил на крышу иномарки автомобиль Ока вверх колесами. Кроме того, внутри Оки сидел водитель, так же вверх ногами. В таком виде автомобиль разъезжал по Ростову, водитель иномарки заявил, что это была рекламная акция.

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Как прокомментировали в региональном УГИБДД, водитель Ford Mustang не нарушил правил перевозки крупногабаритных грузов, согласно которым последний не должен выступать за границы автомобиля спереди и сзади более чем на метр и по бокам более чем на 40 сантиметров.

«При проведении проверки соблюдения водителем автомобиля Ford Mustang факты нарушения им​ требований, предъявляемых к перевозке груза, не установлены», — заявили в УГИБДД.

 

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