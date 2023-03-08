Напомним, ростовский каскадер Евгений Чеботарев перед 8 Марта провел эксперимент и установил на крышу иномарки автомобиль Ока вверх колесами. Кроме того, внутри Оки сидел водитель, так же вверх ногами. В таком виде автомобиль разъезжал по Ростову, водитель иномарки заявил, что это была рекламная акция.