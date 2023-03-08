Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Напомним, ростовский каскадер Евгений Чеботарев перед 8 Марта провел эксперимент и установил на крышу иномарки автомобиль Ока вверх колесами. Кроме того, внутри Оки сидел водитель, так же вверх ногами. В таком виде автомобиль разъезжал по Ростову, водитель иномарки заявил, что это была рекламная акция.
Как прокомментировали в региональном УГИБДД, водитель Ford Mustang не нарушил правил перевозки крупногабаритных грузов, согласно которым последний не должен выступать за границы автомобиля спереди и сзади более чем на метр и по бокам более чем на 40 сантиметров.
«При проведении проверки соблюдения водителем автомобиля Ford Mustang факты нарушения им требований, предъявляемых к перевозке груза, не установлены», — заявили в УГИБДД.