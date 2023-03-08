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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Российские войка освободили от ВСУ село Веселое в 80 км от Ростовской области

8 марта 2023, 10:09
Фото: ТГ канал RomanHramenkov
Российская армия стала успешно продвигаться в районе города Авдеевка, который пока что под контролем Вооруженных сил Украины. Солдаты РФ героически взяли село Веселое, находящиеся примерно в 80 км от административной границы Ростовской области.

Теперь до окраин Авдеевки осталось всего лишь 2 километра, пишет ИА «Новороссия».

«Российские войска взяли Весёлое к северо-востоку от Авдеевки, приблизившись еще больше к этому населенному пункту», — сказано в публикации.

Также говорится, что во время боестолкновений ВСУ пытаются удержать контроль над терриконом на севере населенного пункта. Если российским бойцам удастся его взять, то укрепрайон украинской армии будет быстро взят.

Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что из-за боев на авдеевском направлении обстрелы города Донецка в последнее время существенно снизились.

Ранее Rostovgazeta писала, что Сергей Шойгу проинспектировал строительство водовода из Ростовской области в ДНР.

#Григорий Миронов
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