Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В четверг и пятницу, 9 и 10 марта, средняя температура составит 14 градусов. На выходных станет еще теплее — 15 градусов.
Все эти дни в городе прогнозируют дождливую погоду. В понедельник, 13 марта, дожди прекратятся и похолодает до 9 градусов.
По ночам с 9 по 12 марта столбики термометров будут показывать около восьми градусов. На следующей неделе — три градуса.
Ранее климатолог Иошпа заявил о сильнейшем за 10 лет ветре в Ростовской области весной. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.