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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Ростовчанам рассказали, когда вернутся похолодания в марте

8 марта 2023, 15:11
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в начале следующей недели может похолодать, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг и пятницу, 9 и 10 марта, средняя температура составит 14 градусов. На выходных станет еще теплее — 15 градусов.

Все эти дни в городе прогнозируют дождливую погоду. В понедельник, 13 марта, дожди прекратятся и похолодает до 9 градусов.

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По ночам с 9 по 12 марта столбики термометров будут показывать около восьми градусов. На следующей неделе — три градуса.

Ранее климатолог Иошпа заявил о сильнейшем за 10 лет ветре в Ростовской области весной. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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