Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Ростовчанка побывала на отдыхе и разместила снимки, показав два своих купальника. Она спросила, в каком ей лучше.
«Вы находитесь на отдыхе с тремя подрастающими и формирующимися сыновьями. Прилично и этично ли показывать такие открытые купальники. Существуют же какие-то рамки приличия», — написали подписчики.
«Ну понятно же, что вы себя демонстрируете», — говорится в комментариях.
«Ваш пост из серии — как бы так одеться, чтобы побольше раздеться», — пишут ростовчане. Другие встали на защиту девушки и заявили, что у нее хорошая фигура.
Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал о проблемах с памятью после инсульта.