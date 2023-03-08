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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Ростовчане раскритиковали модель Диброву за очень откровенные фотографии

8 марта 2023, 13:41
Фото: Полина Диброва
Модель из Ростова-на-Дону Полина Диброва опубликовала фотографии в купальниках, что понравилось далеко не всем, сообщили подписчики в ее соцсетях.

Ростовчанка побывала на отдыхе и разместила снимки, показав два своих купальника. Она спросила, в каком ей лучше.

«Вы находитесь на отдыхе с тремя подрастающими и формирующимися сыновьями. Прилично и этично ли показывать такие открытые купальники. Существуют же какие-то рамки приличия», — написали подписчики.

Подписчики посоветовали ростовчанке Дибровой отказаться от трусов в купальнике
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«Ну понятно же, что вы себя демонстрируете», — говорится в комментариях.

«Ваш пост из серии — как бы так одеться, чтобы побольше раздеться», — пишут ростовчане. Другие встали на защиту девушки и заявили, что у нее хорошая фигура.

Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал о проблемах с памятью после инсульта.

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