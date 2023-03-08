Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
По его словам, юный ростовчанин постирал собаку в стиральной машине, брызгал в нее из перцового баллончика. Он добавил, что этого пса натравливают на других животных.
Он также разместил в соцсетях несколько описываемых им видео в доказательство своих слов. Однако на вышеуказанном Youtube-канале на данный момент этих роликов нет.
«Этот человек с гордостью рассказывает, как его собака убивает щенков. Ростовчане, нужно написать на него коллективное обращение в полицию», — призвал всех местный житель.
Официальных комментариев по этой ситуации не поступало, они уточняются.
Ранее живодера осудили в Ростове-на-Дону за жестокое убийство 7 щенков. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.