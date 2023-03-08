rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:19

Published Сегодня, 19:19

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Ростовчанин создал канал для публикации издевательств над собакой и убийства щенков

8 марта 2023, 19:19
Фото: 1mi
Житель Ростова-на-Дону создал на Youtube канал, где публикует ролики с издевательствами над собакой, пожаловался один из местных жителей в соцсетях.

По его словам, юный ростовчанин постирал собаку в стиральной машине, брызгал в нее из перцового баллончика. Он добавил, что этого пса натравливают на других животных.

Он также разместил в соцсетях несколько описываемых им видео в доказательство своих слов. Однако на вышеуказанном Youtube-канале на данный момент этих роликов нет.

«Этот человек с гордостью рассказывает, как его собака убивает щенков. Ростовчане, нужно написать на него коллективное обращение в полицию», — призвал всех местный житель.

Официальных комментариев по этой ситуации не поступало, они уточняются.

Ранее живодера осудили в Ростове-на-Дону за жестокое убийство 7 щенков. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Редких птиц конфисковали в Ростове у фотографа-живодераЖиводера осудили в Ростове-на-Дону за жестокое убийство 7 щенков«Капканы и клетка»: в Мясниковском районе живодер жестоко убивает собак
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Врач объяснил, чем опасны перепады температур для жителей Ростовской области
Вчера, 20:25
Донские власти пообещали к 1 мая отремонтировать дороги Ростовской области после зимы
Вчера, 16:20
Для внушаемых: физиолог Кондупьян рассказала, как магнитные бури влияют на ростовчан
Вчера, 20:18
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
Вчера, 14:28
«Время Родину защищать»: ростовчане поддержали идею Бородая обучать всех стрельбе
Сегодня, 06:19
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
Вчера, 14:51