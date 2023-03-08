Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий полагает, что новые правила очень важны, так как придадут военным больше сил в освобождении территорий от нацистов. Также, по новым правилам, в случае утери бойцом документов, подтверждающих участие в добровольческом формировании, военкоматы будут разыскивать их самостоятельно.