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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Ростовский депутат рассказал о новых правилах выдачи удостоверений участника СВО

8 марта 2023, 08:09
Фото: Сообщество "Ростов Главный" ВКонтакте
Призывной пункт в Батайске
В России поменялись правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий для добровольцев, рассказал депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Правительство утвердило правила выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий. Уточняется, что получить их можно будет только после соответствующего решения комиссии военных комиссариатов субъектов России.

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Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий полагает, что новые правила очень важны, так как придадут военным больше сил в освобождении территорий от нацистов. Также, по новым правилам, в случае утери бойцом документов, подтверждающих участие в добровольческом формировании, военкоматы будут разыскивать их самостоятельно.

Ранее другой ростовский депутат Александр Бородай заявил о проблемах в идентификации ветеранов СВО.

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