Сейчас Ростовская область находится на девятом месте среди регионов по уровню заражаемости коронавирусом. 28 из 305 заболевших госпитализированы в больницу из-за тяжелого состояния и сопутствующих болезней. Выздоровели же за сутки 203 жителя региона.