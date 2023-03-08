Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
За прошедшие сутки в Ростовской области ковидом заболели 305 человек. Всего с начала пандемии вирус выявили у 445 859 жителей региона.
Сейчас Ростовская область находится на девятом месте среди регионов по уровню заражаемости коронавирусом. 28 из 305 заболевших госпитализированы в больницу из-за тяжелого состояния и сопутствующих болезней. Выздоровели же за сутки 203 жителя региона.
Врачи напоминают об опасности коронавируса. При первых симптомах заболевания рекомендуется сразу же обратиться к врачу.
Ранее врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной.