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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Только за сутки в Ростовской области коронавирусом заразились более 300 человек

8 марта 2023, 15:57
Фото: 1MI
За сутки коронавирусом в Ростовской области заболели 305 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Ростовской области ковидом заболели 305 человек. Всего с начала пандемии вирус выявили у 445 859 жителей региона.

Сейчас Ростовская область находится на девятом месте среди регионов по уровню заражаемости коронавирусом. 28 из 305 заболевших госпитализированы в больницу из-за тяжелого состояния и сопутствующих болезней. Выздоровели же за сутки 203 жителя региона.

В Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом в 2023 году
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Врачи напоминают об опасности коронавируса. При первых симптомах заболевания рекомендуется сразу же обратиться к врачу.

Ранее врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной.

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