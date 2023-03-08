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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Трасса «Таврида-2» из Ростова-на-Дону в Крым получит категорию нескоростной дороги

8 марта 2023, 16:01
Фото: 1mi
Дорога из Ростова-на-Дону в Крым, которая пройдет через новые российские регионы, получит категорию IВ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он рассказал изданию ТАСС, что это будет обычная дорога с несколькими полосами для движения. Разрешат разгоняться до 90 километров в час.

«Четырехполосная дорога, получившая название „Таврида-2“, пройдет от Симферополя через Джанкой до Геническа. Далее ее проложат вдоль северного берега Азовского моря до Ростова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за счет этой дороги будут расти экономические показатели. Дело в том, что по трассе начнут перевозить грузы. 

Ранее донские власти пообещали к 1 мая отремонтировать дороги Ростовской области после зимы.

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