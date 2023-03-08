Трасса «Таврида-2» из Ростова-на-Дону в Крым получит категорию нескоростной дороги

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Он рассказал изданию ТАСС, что это будет обычная дорога с несколькими полосами для движения. Разрешат разгоняться до 90 километров в час.
«Четырехполосная дорога, получившая название „Таврида-2“, пройдет от Симферополя через Джанкой до Геническа. Далее ее проложат вдоль северного берега Азовского моря до Ростова», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за счет этой дороги будут расти экономические показатели. Дело в том, что по трассе начнут перевозить грузы.
Ранее донские власти пообещали к 1 мая отремонтировать дороги Ростовской области после зимы.