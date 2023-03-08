Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Бойцы из Батайска, находящиеся сейчас в зоне СВО, записали видео-поздравление для женщин с 8 Марта. На нем они говорят разные пожелания для женщин и запускают в их честь оружейные очереди в воздух.
«Милые, прекрасные женщины, поздравляем вас в этот прекрасный день с 8 Марта! Желаем, что бы ваши глаза сияли от счастья», — заявили военные.
В комментариях к посту с поздравлением женщины написали, что лучшим подарком для них будет возвращение домой бойцов: «Пусть все вернутся живыми, и это будет самый большой подарок для женщин».
Ранее в соцсетях опубликовали видео с жительницами Ростовской области, массово готовящими для бойцов котлеты и пирожки.