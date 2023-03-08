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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Участники СВО из Ростовской области поздравили женщин с 8 Марта оружейными выстрелами

8 марта 2023, 09:04
Фото: Telegram-канал "Мой Батайск"
Военные из Ростовской области поздравили женщин с 8 Марта
Участники спецоперации из Ростовской области поздравили женщин с 8 Марта, видео с фронта опубликовано в Telegram-канале «Мой Батайск».

Бойцы из Батайска, находящиеся сейчас в зоне СВО, записали видео-поздравление для женщин с 8 Марта. На нем они говорят разные пожелания для женщин и запускают в их честь оружейные очереди в воздух.

«Милые, прекрасные женщины, поздравляем вас в этот прекрасный день с 8 Марта! Желаем, что бы ваши глаза сияли от счастья», — заявили военные.

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В комментариях к посту с поздравлением женщины написали, что лучшим подарком для них будет возвращение домой бойцов: «Пусть все вернутся живыми, и это будет самый большой подарок для женщин».

Ранее в соцсетях опубликовали видео с жительницами Ростовской области, массово готовящими для бойцов котлеты и пирожки.

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