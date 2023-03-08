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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Ученые выяснят причины гибели дельфинов в Азовском море

8 марта 2023, 13:13
Фото: pxhere.com
Ученые выявят причины гибели дельфинов в Черном и Азовском морях и разработают предложения по снижению таких случаев, сообщили в пресс-службе АзНИИРХ.

Мертвых дельфинов в Ростовской области, в частности, на берегу Таганрогского залива, находят регулярно. Такая же картина в Краснодарском крае и Крыму. На берегах Черного и Азовского морей ежегодно находят сотни погибших краснокнижных афалин, азовок, белобочек. 

Отмечается, что причинами гибели дельфинов могут быть болезни, попадание в сети браконьеров, столкновение с судами и другие факторы. 

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Кроме того, дельфины часто попадают в сети при промышленном лове, в таких случаях по правилам рыбаки должны выпускать их обратно в море. Но из-за особенности эхолокации дельфины не видят тонких сетей и при попадании в них быстро гибнут от удушья.

«Дорожная карта, реализация которой намечена на 2023–2025 годы, предусматривает ведение общей базы данных и подготовку аналитических материалов по мониторингу выбросов и причин гибели дельфинов», — сказано в сообщении.

Кроме того, по результатм исследования планируют изменить правила рыболовства.

 

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