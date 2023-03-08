Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Как пишет издание «ДАН», обусловлено это первым за последние шесть лет снижением солености морской воды. С 2016 года соленость Азовского моря неуклонно росла и только в 2022-м впервые за этот период зафиксировали ее снижение на 0,5%.
В настоящее время в Азовском море меняется ихтиофауна, стало меньше тюльки и пресноводных бычков, но больше промысловых моллюсков, креветки, пиленгаса и азовского калкана.
Ранее стало известно, что ученые Ростовской области начнут следить за аномальным поведением рыб.