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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В Азовском море сократились популяции пресноводных бычков и тюльки

8 марта 2023, 12:44
Фото: 1MI
В Азовском море стало меньше тюльки и пресноводных бычков, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Как пишет издание «ДАН», обусловлено это первым за последние шесть лет снижением солености морской воды. С 2016 года соленость Азовского моря неуклонно росла и только в 2022-м впервые за этот период зафиксировали ее снижение на 0,5%.

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В настоящее время в Азовском море меняется ихтиофауна, стало меньше тюльки и пресноводных бычков, но больше промысловых моллюсков, креветки, пиленгаса и азовского калкана.

Ранее стало известно, что ученые Ростовской области начнут следить за аномальным поведением рыб. 

 

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