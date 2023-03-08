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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Ростове 8 марта температура воздуха поднимет до +16, несмотря на дождь

8 марта 2023, 07:16
Фото: 1MI
Теплая, но дождливая погода ожидает Ростов-на-Дону в среду, 8 марта, сообщили синоптики.

В среду, 8 марта, Ростов ожидает теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +16 градусов, а вечером — до +6. Однако во второй половине дня высока вероятность осадков в виде дождя. Ветер же разгонится до шести метров в секунду.

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В четверг, 9 марта, погода значительно улучшится. Осадков не ожидается, хотя небо останется пасмурным. Температура воздуха повысится до +17 градусов днем и +8 ночью. Ветер стихнет до пяти метров в секунду.

Однако с приходом выходных дожди снова ненадолго вернутся в Ростов.

Ранее флорист Анна Конарева объяснила, какие цветы нельзя дарить на 8 Марта.

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