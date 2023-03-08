Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В среду, 8 марта, Ростов ожидает теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +16 градусов, а вечером — до +6. Однако во второй половине дня высока вероятность осадков в виде дождя. Ветер же разгонится до шести метров в секунду.
В четверг, 9 марта, погода значительно улучшится. Осадков не ожидается, хотя небо останется пасмурным. Температура воздуха повысится до +17 градусов днем и +8 ночью. Ветер стихнет до пяти метров в секунду.
Однако с приходом выходных дожди снова ненадолго вернутся в Ростов.
Ранее флорист Анна Конарева объяснила, какие цветы нельзя дарить на 8 Марта.