Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В ходе рейда выявили автомобили, которые были припаркованы на тротуаре и на расстоянии менее пяти метров от пешеходного перехода. Всего обнаружили три таких автомобиля, которые эвакуировали на спецстоянку.
Отмечается, что за остановку или парковку автомобиля на тротуаре, пешеходном переходе или ближе пяти метров от последнего предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.
Напомним, в конце февраля в Ростове сотрудник скорой медицинской помощи не смог выехать на вызов из-за неправильно припаркованных автомобилей.