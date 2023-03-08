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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Ростове массово эвакуировали неправильно припаркованные автомобили

8 марта 2023, 09:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону провели рейд по выявлению неправильно припаркованных автомобилей возле Областной клинической больницы N2, сообщили в региональном УГИБДД.

В ходе рейда выявили автомобили, которые были припаркованы на тротуаре и на расстоянии менее пяти метров от пешеходного перехода. Всего обнаружили три таких автомобиля, которые эвакуировали на спецстоянку.

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Отмечается, что за остановку или парковку автомобиля на тротуаре, пешеходном переходе или ближе пяти метров от последнего предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

Напомним, в конце февраля в Ростове сотрудник скорой медицинской помощи не смог выехать на вызов из-за неправильно припаркованных автомобилей.

 

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