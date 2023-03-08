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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Ростове-на-Дону назвали подробности задержания полицейского за наркоторговлю

8 марта 2023, 14:22
Фото: 1mi
В Ростовской области задержали полицейского, который занимался сбытом наркотиков, сообщают СМИ.

По информации 1Rnd, правоохранитель нашел сайт, где ему давали заказы на распространение наркотиков. Издание пишет, что в рамках договоренностей фигурант сбывал запрещенные вещества в Сальске.

«Полицейского задержали и он признался, что сделал 60 закладок. Во время досмотра при нем обнаружили килограмм наркотиков», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Таганроге заключили под стражу несовершеннолетнего распространителя наркотиков. Расширенный материал читайте по ссылке.

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