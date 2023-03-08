Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
По информации 1Rnd, правоохранитель нашел сайт, где ему давали заказы на распространение наркотиков. Издание пишет, что в рамках договоренностей фигурант сбывал запрещенные вещества в Сальске.
«Полицейского задержали и он признался, что сделал 60 закладок. Во время досмотра при нем обнаружили килограмм наркотиков», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Таганроге заключили под стражу несовершеннолетнего распространителя наркотиков. Расширенный материал читайте по ссылке.