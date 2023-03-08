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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Ростовской области планируют втрое увеличить темпы замены сетей теплоснабжения

8 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
В Ростовской области из 4,7 тысячи километров сетей теплоснабжения в замене нуждаются 3 тысячи километров, что составляет 64%, говорится в региональной Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2020 года.

Кроме того, изношены 45,8% сетей водоснабжения и 44% водоотведения. Высокая степень изношенности коммунальных сетей приводит к частым авариям, которых в среднем по области происходит около 40 в месяц.

Для предотвращения деградации системы теплоснабжения планируют ежегодно заменять не менее 5% от общей протяженности коммунальных сетей, тогда как сейчас в год меняют только 1,5% теплосетей.

Власти Ростова заявили, что число аварий на теплосетях уменьшилось на 20% в 2022 году
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Общая изношенность коммунальных сетей объяснятеся нехваткой средств, которые будут привлекать не только из бюджета, но и с помощью частных инвесторов. Для этого планируют принять оптимальные тарифные решения, которые будут гарантировать возврат вложенных инвестиций.

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