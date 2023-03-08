Общая изношенность коммунальных сетей объяснятеся нехваткой средств, которые будут привлекать не только из бюджета, но и с помощью частных инвесторов. Для этого планируют принять оптимальные тарифные решения, которые будут гарантировать возврат вложенных инвестиций.