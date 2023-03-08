Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Кроме того, изношены 45,8% сетей водоснабжения и 44% водоотведения. Высокая степень изношенности коммунальных сетей приводит к частым авариям, которых в среднем по области происходит около 40 в месяц.
Для предотвращения деградации системы теплоснабжения планируют ежегодно заменять не менее 5% от общей протяженности коммунальных сетей, тогда как сейчас в год меняют только 1,5% теплосетей.
Общая изношенность коммунальных сетей объяснятеся нехваткой средств, которые будут привлекать не только из бюджета, но и с помощью частных инвесторов. Для этого планируют принять оптимальные тарифные решения, которые будут гарантировать возврат вложенных инвестиций.