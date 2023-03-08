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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Ростовской области составили портрет среднестатистической женщины

8 марта 2023, 12:20
Фото: 1MI
В Ростовской области проживает 2,2 миллиона женщин, средний возраст которых составляет 44 года, сообщили в Ростовстате.

По данным переписи 2020 года, 53,2% женщин области состоят в браке. При этом чаще всего дончанки выходят замуж в 20-24 года и в этом же возрасте рожают первого ребенка. 

Среди жительниц Ростовской области от 15 лет и старше 39,2% закончили учреждения среднего профессионального образования, 25,6% - вузы. Это на 3,2-3,3% больше, чем десять лет назад.

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На работу дончанки тратят чуть более 14% времени суток, еще 18,8% времени уходит на домашние хлопоты. На отдых у женщин остается 16,9% времени, что на 2,5% меньше, чем у мужчин.

Отдыхать 42% женщин предпочитают в кафе и ресторанах, 33% ходят в кино, 28,3% посещают религиозные учреждения, около 15% — театры и 13% — концерты.

Здорового образа жизни придерживаются 54,7% жительниц Ростовской области, овощи регулярно едят 84% женщин, фрукты — 60%.

Ранее психолог объяснил, почему мужчины в Ростове отказываются поздравлять женщин с 8 Марта.

 

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