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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Ростовской области спасли провалившегося в глубокую яму теленка

8 марта 2023, 11:01
Фото: Ростовская областная служба спасения на воде
В поселке Веселый Ростовской области спасатели вытащили теленка, который провалился в глубокую яму, сообщили в региональной службе спасения на воде.

Теленок упал в дренажный канал глубиной в пять метров, но из-за невысокого уровня воды не утонул. Хозяева пытались достать его сами, но после вызвали спасателей.

Прибывшим на место спасателям пришлось вручную поднимать с глубины 150-килограммовое животное. Спасенного теленка, который не пострадал,  передали хозяевам.

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Отмечается, что это четвертый случай за последнее время в Веселовском районе, когда животные попадают в глубокие ямы. Каждый раз на место вызывают спасателей, которые помогают достать провалившихся животных.

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