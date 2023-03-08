Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Теленок упал в дренажный канал глубиной в пять метров, но из-за невысокого уровня воды не утонул. Хозяева пытались достать его сами, но после вызвали спасателей.
Прибывшим на место спасателям пришлось вручную поднимать с глубины 150-килограммовое животное. Спасенного теленка, который не пострадал, передали хозяевам.
Отмечается, что это четвертый случай за последнее время в Веселовском районе, когда животные попадают в глубокие ямы. Каждый раз на место вызывают спасателей, которые помогают достать провалившихся животных.
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