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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

В Ростовской области уволили полицейского, попавшегося с партией наркотиков

8 марта 2023, 17:25
Фото: 1mi
В Ростовской области уволили сотрудника полиции, у которого нашли крупную партию наркотиков, сообщают СМИ.

Ранее 161.ру писало, что полицейский якобы занимался сбытом наркотиков в Сальске. Говорилось, что во время досмотра у него изъяли один килограмм запрещенных веществ.

«Правоохранитель уволен из-за поступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Если его вина подтвердится, то его привлекут к ответственности», — пишет издание со ссылкой на комментарий полиции.

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Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

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