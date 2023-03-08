Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Ранее 161.ру писало, что полицейский якобы занимался сбытом наркотиков в Сальске. Говорилось, что во время досмотра у него изъяли один килограмм запрещенных веществ.
«Правоохранитель уволен из-за поступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Если его вина подтвердится, то его привлекут к ответственности», — пишет издание со ссылкой на комментарий полиции.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
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