Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как пишет издание 1rnd, полицейский занимался распространением наркотиков в Сальске путем закладок. Заказы он получал в даркнете на одном из коммерческих сайтов. По словам задержанного, он успел расложить по городу 60 закладок с наркотиками. Кроме того, при нем нашли еще килограмм запрещенного вещетсва.
По информации издания, задержанный служил в звании майора в экспертно-криминалистическом отделе и занимал должность специалиста по компьютерным экспертизам.
Официальной информации о задержании полицейского не поступало, ситуация проясняется.
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