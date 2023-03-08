Как пишет издание 1rnd, полицейский занимался распространением наркотиков в Сальске путем закладок. Заказы он получал в даркнете на одном из коммерческих сайтов. По словам задержанного, он успел расложить по городу 60 закладок с наркотиками. Кроме того, при нем нашли еще килограмм запрещенного вещетсва.