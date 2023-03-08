rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Ростовской области задержали полицейского-закладчика с килограммом наркотиков

8 марта 2023, 10:06
Фото: 1MI
В Сальске Ростовской области задержали полицейского, при котором обнаружили килограмм наркотиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как пишет издание 1rnd, полицейский занимался распространением наркотиков в Сальске путем закладок. Заказы он получал в даркнете на одном из коммерческих сайтов. По словам задержанного, он успел расложить по городу 60 закладок с наркотиками. Кроме того, при нем нашли еще килограмм запрещенного вещетсва.

В Волгодонске полицейский сбил сестру задержанного за хулиганство
Узнать подробнее

По информации издания, задержанный служил в звании майора в экспертно-криминалистическом отделе и занимал должность специалиста по компьютерным экспертизам.

Официальной информации о задержании полицейского не поступало, ситуация проясняется.

Ранее в Ростове сотрудника ГУФСИН заподозрили в получении взятки от заключенного.

 

 

Читайте также:
В Ростовской области лже-полицейские избили двух женщин и заступившихся за них мужчинВ Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраляПолицейский мог перевозить гранаты из Донбасса в Ростовскую область
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Врач объяснил, чем опасны перепады температур для жителей Ростовской области
Вчера, 20:25
Донские власти пообещали к 1 мая отремонтировать дороги Ростовской области после зимы
Вчера, 16:20
Для внушаемых: физиолог Кондупьян рассказала, как магнитные бури влияют на ростовчан
Вчера, 20:18
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
Вчера, 14:28
«Время Родину защищать»: ростовчане поддержали идею Бородая обучать всех стрельбе
Сегодня, 06:19
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
Вчера, 14:51