В Волгодонске женщина бросилась под машину полиции, пытаясь освободить брата-дебошира

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как пишет издание «КП-Ростов», 37-летний житель Волгодонска в состоянии алкогольного опьянения применял насилие по отношению к своей бывшей жене. Женщина вызвала полицию, прибывшие на место сотрудники МВД задержали дебошира и собирались отъезжать от дома, чтобы отвезти его в участок.
В этот момент выбежала сестра задержанного и попыталась освободить его из полицейского автомобиля, дергая за ручки дери. Один из полицейских сделал ей замечание и, убедившись, что женщина отошла от машины, тронулся с места.
После этого, как рассказала сама сестра задержанного, она бросилась за отъезжающим автомобилем, ухватилась за ручку двери, не удержалась и упала, получив травмы.
По факту происшествия начали проверку.
Ранее в Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраля.