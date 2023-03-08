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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Волгодонске женщина бросилась под машину полиции, пытаясь освободить брата-дебошира

8 марта 2023, 10:45
Фото: 1MI
В Волгодонске сестра задержанного дебошира едва не попала под колеса автомобиля полицейских, пытаясь освободить своего брата, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Как пишет издание «КП-Ростов», 37-летний житель Волгодонска в состоянии алкогольного опьянения применял насилие по отношению к своей бывшей жене. Женщина вызвала полицию, прибывшие на место сотрудники МВД задержали дебошира и собирались отъезжать от дома, чтобы отвезти его в участок.

В этот момент выбежала сестра задержанного и попыталась освободить его из полицейского автомобиля, дергая за ручки дери. Один из полицейских сделал ей замечание и, убедившись, что женщина отошла от машины, тронулся с места.

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После этого, как рассказала сама сестра задержанного, она бросилась за отъезжающим автомобилем, ухватилась за ручку двери, не удержалась и упала, получив травмы.

По факту происшествия начали проверку.

Ранее в Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраля.

 

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