Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
«Батайское время» сообщило о мужчине, который нес в руках букет цветов и пытался перебежать дорогу с нарушением. По информации издания, это не понравилось водителю BMW X7, в результате чего он избил парня и сломал цветы.
После этого водитель уехал, а очевидцы вызвали скорую. О состоянии раненого не говорится.
Издание написало, что в полицию поступило сообщение о конфликте. Нападавшим может быть местный предприниматель.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
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