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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Водитель BMW в Батайске избил перебегавшего дорогу мужчину с цветами

8 марта 2023, 14:10
Фото: 1mi
В Батайске водитель иномарки набросился на пешехода, который пытался перебежать дорогу на красный свет, сообщают СМИ.

«Батайское время» сообщило о мужчине, который нес в руках букет цветов и пытался перебежать дорогу с нарушением. По информации издания, это не понравилось водителю BMW X7, в результате чего он избил парня и сломал цветы.

После этого водитель уехал, а очевидцы вызвали скорую. О состоянии раненого не говорится.

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Издание написало, что в полицию поступило сообщение о конфликте. Нападавшим может быть местный предприниматель.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее популярного косметолога из Таганрога избили до неузнаваемости. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Нападение#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
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