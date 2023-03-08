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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:22

«Время Родину защищать»: ростовчане поддержали идею Бородая обучать всех стрельбе

8 марта 2023, 06:19
Фото: Telegram-канал Александра Бородая
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай

Ростовчане поддержали идею депутата Бородая обучать всех стрельбе

Все россияне должны обладать навыками стрельбы из современного оружия, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в интервью «НСН» прокомментировал идею ввести курсы военной подготовки для госслужащих. Парламентарий уверен, что такое обучение должны пройти все граждане России. Он объяснил это тем, что встать на защиту родины и своего права на существование может потребоваться каждому.

В вузах Ростовской области появится курс военной подготовки
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Однако, по мнению Бородая, россиянам нужно учиться владению именно новым оружием, так как «умение стрелять из автомата Калашникова не имеет принципиального значения в современном бою».

В соцсетях ростовчане согласились с мнением депутата. Они пишут: «Время Родину защищать. Конечно, хотя бы все мужчины должны знать, как обращаться с оружием», «Раньше на уроках НВП в школах мы все стреляли и на соревнование ездили. Ребята в армию шли уже подготовленные», «Надо вернуть хотя бы в школу уроки по обращению с оружием. Сейчас на ОБЖ сын какой-то ерундой занимается. Я бы и сам пошел навыки улучшить, тем более в такое время».

Ранее ростовский депутат Александр Бородай заявил о проблемах в идентификации ветеранов СВО.

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