В соцсетях ростовчане согласились с мнением депутата. Они пишут: «Время Родину защищать. Конечно, хотя бы все мужчины должны знать, как обращаться с оружием», «Раньше на уроках НВП в школах мы все стреляли и на соревнование ездили. Ребята в армию шли уже подготовленные», «Надо вернуть хотя бы в школу уроки по обращению с оружием. Сейчас на ОБЖ сын какой-то ерундой занимается. Я бы и сам пошел навыки улучшить, тем более в такое время».