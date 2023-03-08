Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в интервью «НСН» прокомментировал идею ввести курсы военной подготовки для госслужащих. Парламентарий уверен, что такое обучение должны пройти все граждане России. Он объяснил это тем, что встать на защиту родины и своего права на существование может потребоваться каждому.
Однако, по мнению Бородая, россиянам нужно учиться владению именно новым оружием, так как «умение стрелять из автомата Калашникова не имеет принципиального значения в современном бою».
В соцсетях ростовчане согласились с мнением депутата. Они пишут: «Время Родину защищать. Конечно, хотя бы все мужчины должны знать, как обращаться с оружием», «Раньше на уроках НВП в школах мы все стреляли и на соревнование ездили. Ребята в армию шли уже подготовленные», «Надо вернуть хотя бы в школу уроки по обращению с оружием. Сейчас на ОБЖ сын какой-то ерундой занимается. Я бы и сам пошел навыки улучшить, тем более в такое время».
Ранее ростовский депутат Александр Бородай заявил о проблемах в идентификации ветеранов СВО.