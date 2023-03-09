Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Напомним, что прошлым летом в Ростове высохла большая часть высаженной лаванды. В этом году городские власти решили сосредоточить внимание на других растениях. В частности, было заявлено о красных колеусах, оранжевых тагетесах, разноцветных катарантусах и петунии.
По словам ведущего агронома Ботанического сада, большинство из этих цветов следует выращивать в летний период, поскольку они не выносят понижения температур. Рассаду лучше высаживать после майских праздников, когда минует угроза заморозка. Исключением является лишь петунья — ее высаживать можно уже в конце апреля.
«Колеус — это комнатное растение. Но его цветы прекрасно растут на клумбах. Тагетесы или бархатцы редко можно увидеть на клумбах, хотя они хорошо растут на придворовых территориях, во дворах частных домов. Катарантусы тоже выращивают в комнатах, поскольку они не выносят морозов. Но последние несколько лет катарантусы хорошо растут на клумбах. А петунья — это холодостойкий однолетник», — отмечает Любовь Бурлуцкая.
Эксперт добавляет, что если с наступлением осени выкопать, посадить в горшок и держать дома колеусы и катарантусы, то цветы будут успешно расти в домашних условиях. Однако, если так поступить с петуньей, она продолжит расти до тех пор, пока будет хватать освещения.
«Эти цветы давно выращивали в Ростове. Они прекрасно растут, конечно же, если их будут поливать», — резюмирует агроном.
Ранее RostovGazeta сообщала, как после компенсационной высадки в Ворошиловском районе Ростова засохли 75% деревьев.