«Колеус — это комнатное растение. Но его цветы прекрасно растут на клумбах. Тагетесы или бархатцы редко можно увидеть на клумбах, хотя они хорошо растут на придворовых территориях, во дворах частных домов. Катарантусы тоже выращивают в комнатах, поскольку они не выносят морозов. Но последние несколько лет катарантусы хорошо растут на клумбах. А петунья — это холодостойкий однолетник», — отмечает Любовь Бурлуцкая.