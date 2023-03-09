Банк «Центр-инвест» оказался в семерке лидеров кредитования МСБ в РФ

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В прошлом году на развитие предпринимателей банк выделил 88,4 миллиарда рублей кредитных средств. 84% из этих средств пошли на нужды малого и среднего бизнеса.
Что касается кредитного портфеля МСБ, то он показал умеренный рост благодаря восстановлению деловой активности. По результатам 2022 года банк увеличил прирост кредитного портфеля на 1,3% по сравнению с годом ранее.
«Центр-инвест» является участником программ льготного финансирования субъектов МСП. Кроме того, банк является аккредитованным партнером Корпорации МСП и участвует во всех государственных программах льготного финансирования для поддержки предпринимателей юга России. Чтобы бизнес и дальше развивался, банк принял решение реализовать свою акселерационную программу. В нее входят обучение, наставничество и льготное кредитование.