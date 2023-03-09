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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Что известно о торговавшем наркотиками майоре полиции из Ростовской области

9 марта 2023, 07:44
Фото: 1MI
Что известно о торговавшем наркотиками майоре полиции из Ростовской области
В Ростовской области, по данным СМИ, задержали майора полиции по подозрению в сбыте наркотиков. Что об этом известно и сколько запрещенных веществ нашли у правоохранителя, в материале RostovGazeta.

Издания писали, что полицейский через Интернет получал задания на распространение наркотиков. После этого он делал закладки в Сальске.

1Rnd пишет, что сотрудник в день мог зарабатывать до 100 тысяч рублей и якобы купил квартиру в центре Ростова. Издание уточнило, что при задержании у подозреваемого нашли один килограмм запрещенных веществ.

В Ростовской области уволили полицейского, попавшегося с партией наркотиков
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«Задержанный занимался компьютерными экспертизами. После скандала его уволили по отрицательным мотивам», — сказано в сообщении.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Таганроге заключили под стражу несовершеннолетнего распространителя наркотиков.

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