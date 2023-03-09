Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Издания писали, что полицейский через Интернет получал задания на распространение наркотиков. После этого он делал закладки в Сальске.
1Rnd пишет, что сотрудник в день мог зарабатывать до 100 тысяч рублей и якобы купил квартиру в центре Ростова. Издание уточнило, что при задержании у подозреваемого нашли один килограмм запрещенных веществ.
«Задержанный занимался компьютерными экспертизами. После скандала его уволили по отрицательным мотивам», — сказано в сообщении.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее в Таганроге заключили под стражу несовершеннолетнего распространителя наркотиков.