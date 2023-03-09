Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Первые сообщения о новой субкультуре появились из Москвы, где 22 февраля в ТЦ «Авиапарк» произошла драка с подростками. Удалось задержать несколько человек и было возбуждено уголовное дело.
Следующий конфликт случился в ТЦ «Маркос-Молл», тогда полицейские поймали десятки человек. СМИ писали, что в Санкт-Петербурге во время рейда задержали более 100 подростков, относящихся к этой субкультуре.
Говорилось, что во всех этих конфликтах были участники «Редана», на которых напали агрессивно настроенные подростки. Название пошло от одноименной банды из аниме «Хантер х Хантер». Символом группировки являлся паук.
Подростки, относящие себя к этому направлению, перекрашивают волосы в черный цвет, носят символы паука на одежде. Некоторые из них позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов».
Эксперты же считают, что эта субкультура стала популярна только на фоне драк и в скором времени все о ней снова забудут. А аббревиатуру ЧВК добавили ради шутки.
При этом сами любители аниме называют себя мирными людьми, которые собираются вместе только ради отдыха. Многие из них выступают против излишнего внимания к себе.
Изначально группы на эту тематику в соцсетях были малочисленными, но теперь к ним присоединились тысячи подписчиков. Резкий рост аудитории произошел как раз на фоне потасовок.
Жители Ростова узнали о новой субкультуре в конце февраля, когда полиции пришлось разогнать толпу школьников возле торгового центра «Горизонт». Telegram-каналы писали, что несовершеннолетние нападали друг на друга и брызгали из перцовых баллончиков.
Уже тогда появились первые сообщения, что подростки могут относиться к неизвестной в широких кругах ЧВК «Редан».
В течение следующих суток правоохранителям снова пришлось разгонять подростков, но в этот раз у торгового центра «Рио», который находится на проспекте Михаила Нагибина.
Тогда Telegram-каналы писали, что ростовские анимешники из «ЧВК Редан» якобы собирались устроить потасовку с так называемыми «оффниками»[прим. редакции — субкультура футбольных фанатов, которые устраивают беспорядки и драки]. Но официальной информации об этом не поступало.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал быстрой и четкой реакции на информацию о незаконных акциях подростков. По его словам, эту тему нельзя оставлять без внимания.
В целом глава региона заявил о необходимости объединения усилий, чтобы не допустить распространения манипулятивных технологий среди несовершеннолетних.
Вместе с этим из-за произошедших событий как минимум два торговых центра усилили меры охраны. В том числе дополнительно проинструктировали всех охранников, работающих в галереях.
Сотрудников призвали обращать пристальное внимание на скопления подростков. Эти меры коснулись ТЦ «Горизонт» и «Мегамаг».
Также из-за большого резонанса любители аниме начали жаловаться на притеснения со стороны общественности. По их словам, происходящие драки создают неблагоприятный имидж для всех фанатов аниме.
В результате они не могут надевать на улицу одежду, выполненную в стилистике Hunter x Hunter — клетчатые брюки и кофты с пауками. Под негласным запретом теперь и косплей персонажей оттуда.
А властям Ростова пришлось делать заявления о том, что в школах не планируют запрещать свободную форму одежды. Дело в том, что Telegram-каналы начали писать о возможных запретах. Говорилось будто подросткам могут запретить носить одежду с «яркими красками» и любой символикой, кроме той, что предусмотрена уставом учреждения.
Однако в последнее время появляется все меньше новостей о «Редане», поэтому, возможно, скоро все о них забудут. Вероятно, любители аниме и не хотели такой популярности, но оказались не в то время и не в том месте.