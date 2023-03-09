Доверяй, но проверяй: как развивается рынок товарной экспертизы в Ростовской области

Согласно данным сервиса «СПАРК — interfax», самым крупным предприятием с подобными видами деятельности можно назвать ООО «ТДИ», выручка и доходы которого не опускались ниже 40 миллионов рублей даже в годы пандемии. Также можно упомянуть ООО «ОРИОН», которое не только сертифицирует продукты, услуги и организации, но также ведет деятельность по техническому контролю, исследует общественное мнение и конъюнктуру рынка. Эта компания также зарабатывала не менее 30 миллионов рублей последние три года. Еще одним лидером рынка можно назвать ООО «ЮГ-ТЕСТ», которое до 2021 года зарабатывало на продажах от 43,9 до 48,5 миллиона рублей ежегодно. В Ростовской области нашлись даже два центра сертификации и проверки халяльной продукции, однако их ежегодная выручка от продаж редко превышает пару миллионов рублей.