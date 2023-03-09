Доверяй, но проверяй: как развивается рынок товарной экспертизы в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В настоящий момент объем рынка по проведению экспертизы или инспекции товаров и услуг оценивают примерно в 45 миллиардов рублей. При этом около 50% рынка занимают крупные международные корпорации, которые проводят всевозможные виды проверок. Еще почти треть рынка приходится на средние предприятия с большим количеством экспертов, а также предприятия с иностранным капиталом. Эта категория компаний, как правило, специализируется на каком-то одном виде услуг. Оставшаяся доля рынка, объем которой оценивается в пять миллиардов рублей, приходится на мелкие нишевые компании. В общей сложности, по данным ТПП России, такие услуги предоставляют более трех тысяч компаний, в отрасли заняты около 20 тысяч сотрудников.
Как правило, основная задача подобных компаний, которые называют сюрвейерами, это проверка товаров, грузов и услуг, а также оценка их качества, в отдельных случаях определение рыночной стоимости продукта. Однако сейчас бизнес все чаще отказывается от услуг сюрвейеров, так как деятельность таких компаний нишевая, а бизнес все реже готов тратить дополнительные средства на оценку и экспертизу поставляемых товаров независимыми специалистами.
«В советское время где-то порядка 100 миллионов рублей экономили вот как раз эксперты в международных сделках», — сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, уверенный, что и сейчас помощь сюрвейеров может быть полезна бизнесу.
В Ростовской области, например, на помощь бизнесу готовы прийти более 10 сюрвейерских компаний, часть из них специализируются на работе с морскими и речными грузоперевозками, однако есть и те, кто предоставляет услуги по установлению рыночной или иной стоимости отдельных материальных объектов (вещей) или услуг.
Согласно данным сервиса «СПАРК — interfax», самым крупным предприятием с подобными видами деятельности можно назвать ООО «ТДИ», выручка и доходы которого не опускались ниже 40 миллионов рублей даже в годы пандемии. Также можно упомянуть ООО «ОРИОН», которое не только сертифицирует продукты, услуги и организации, но также ведет деятельность по техническому контролю, исследует общественное мнение и конъюнктуру рынка. Эта компания также зарабатывала не менее 30 миллионов рублей последние три года. Еще одним лидером рынка можно назвать ООО «ЮГ-ТЕСТ», которое до 2021 года зарабатывало на продажах от 43,9 до 48,5 миллиона рублей ежегодно. В Ростовской области нашлись даже два центра сертификации и проверки халяльной продукции, однако их ежегодная выручка от продаж редко превышает пару миллионов рублей.
При этом, по словам экспертов и представителей индустрии, самая большая проблема отрасли — это сезонность и зависимость от проектов. В условиях нестабильного получения заказов, очень тяжело удержать и привлечь персонал.
Так, например, гендиректор федеральной компании «ТопФрейм» Евгений Новиков сообщил, что самой большой проблемой в организации работы персонала становятся различия в проектах.
«Нам надо в короткий промежуток времени нанять тысячу человек, мы отработали проект, людей надо как-то распустить<…> То у нас не хватает людей, то их излишек», — рассказал Новиков.
По оценкам представителей отрасли, самую стабильную работу обеспечивает сотрудничество с торговыми сетями, однако она является наименее прибыльной, поскольку в этом случае от подрядчика требуется пересчитать количество груза в коробках. В борьбе за контракты подрядчики идут на демпинг, что неблагоприятно отражается на оценке услуг экспертных компаний.
Спасением являются сырьевые контракты, когда инспектируют поставки зерна. Как правило, такие проверки проводят несколько раз, особенно, если речь идет о международных контрактах, тогда инспекторы проводят проверки качества зерна на элеваторе, складах, в зерновых терминалах и на других этапах транспортировки. Зачастую на таких контрактах необходим не только инспектор с необходимой квалификацией, но также услуги лаборатории. А это себе могут позволить только крупные компании с высокими доходами.
Сейчас на помощь бизнесу приходит бывшее Бюро товарных экспертиз — организация «СоюзЭкспертиза».
«Как раз экспертиза она родилась в недрах ТПП. Сегодня все системы этой темой занимаются, все 148 палат наших оказывают такого рода услуги», — сообщил глава ТПП Сергей Катырин.
«СоюзЭкспертиза» проводит экспертизы и инспекции различных видов, начиная от сыпучих грузов и заканчивая проверкой овощей и зерновых. Стоимость таких работ колеблется от четырех до 40 тысяч рублей. Однако до сих пор большой проблемой отрасли остается демпинг.
По мнению президента ТПП, в настоящий момент главным критерием подбора специалистов и проведения экспертизы становится стоимость, что в корне неправильно, особенно в вопросе оценки продовольственных товаров.
«Тема правильно, на мой взгляд, решена в Узбекистане. Каждая компания, которая хочет заключить внешнеторговый контракт с использованием банковских денег, обязана нанять на конкурсной основе инспекционную компанию. Так вот, когда определяется, какую компанию подбирать, вопрос стоимости занимает 10%, а вопрос квалификации 90%», — рассказал Сергей Катырин.
Сейчас эксперты считают, что решающей характеристикой должна стать квалификация инспектора, а не цена экспертизы. Как только бизнес начнет подбирать инспекторов с высокой квалификацией — стандарты и требования к отрасли также изменятся, и фирмы смогут чаще получать качественные услуги по оценке товаров без рисков не получить плату за свой продукт.