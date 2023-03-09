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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Двое рыбаков провалились под лед в Ростовской области утром 9 марта

9 марта 2023, 13:16
Фото: «Ростовская областная поисково-спасательная служба»
Двое рыбаков провалились под лед в Ростовской области утром 9 марта
В Ростовской области удалось спасти двух рыбаков, которые провалились под лед, сообщает «Ростовская областная поисково-спасательная служба».

Утром в четверг, 9 февраля, поступил вызов о том, что требуется помощь спасателей. Причиной стали рыбаки, провалившиеся под лед в Константиновске.

В результате прибывшие специалисты достали мужчин и оказали им помощь. После этого их передали медикам.

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Местным жителям напомнили об опасности выходить на лед. Особенно весной, когда температура воздуха поднимается выше нуля.

Ранее в Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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