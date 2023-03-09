Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Утром в четверг, 9 февраля, поступил вызов о том, что требуется помощь спасателей. Причиной стали рыбаки, провалившиеся под лед в Константиновске.
В результате прибывшие специалисты достали мужчин и оказали им помощь. После этого их передали медикам.
Местным жителям напомнили об опасности выходить на лед. Особенно весной, когда температура воздуха поднимается выше нуля.
Ранее в Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.