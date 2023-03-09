Фейки, которыми пугают ростовчан

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Олег Сосунов рассказал о самых главных страшилках.
Не так давно пользователи мессенджеров на Дону пересылали друг другу сообщения о духах-убийцах. Согласно сообщению, опасную парфюмерию якобы распространяли в разных регионах страны странные незнакомцы. Они предлагали понюхать духи, и человеку становилось плохо. Голос на записи уверял, что уже есть и пострадавшие, это два человека, которые понюхали духи и слегли с отравлением.
— Это все фейк, причем до единого слова! — говорит Олег Сосунов. — Убить человека, предложив ему понюхать пробник от духов, непросто. Для достижения опасного порога должна быть создана большая концентрация вещества, а для этого нужно изолировать человека от окружающего воздуха, например, надеть ему на голову пакет. Если же предположить, что концентрация настолько велика, что несет смертельную опасность, то велика вероятность, что отравитель пострадает раньше, чем жертва, так как такие вещества проникают и через кожу. Чтобы этого избежать, отравителю нужно использовать средства защиты кожи и органов дыхания. Скажем быть в костюме химзащиты и противогазе, но кто будет нюхать пробник из рук так одетого человека? Сами понимаете, что это фейк, причем очень старый.
Другие сообщения, которые не сходят у многих с экранов смартфонов, касаются зараженной воды. Причем авторы фейка ссылались на постановление главного санитарного врача России, которое, конечно, оказалось подделкой. Там говорилось примерно следующее — в связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия. Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида и так далее. Однако и эти сообщения не больше чем выдуманная ерунда.
— Безусловно, Роспотребнадзор выступил с опровержением этого сообщения, а также пояснил, что вся вода регулярно проходит проверку. Вспышек холеры в стране не было давно, а с 2019 года не фиксировались даже случаи ее завоза, — отмечает заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.
Стоит напомнить, что управлением Роспотребнадзора ведется постоянный усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения. Регулярно отбираются пробы воды на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. Отобранные пробы соответствуют гигиеническим требованиям. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также оценила возможность распространения холеры в нашей стране. Она уверена, что риски заражения в России минимальны. По словам Поповой, имеются запасы отечественной вакцины от холеры, являющейся эффективным средством борьбы с инфекцией.
Очередной фейковой страшилкой стали и сообщения о воздушной угрозе. Сообщения о том, что всем необходимо немедленно бежать в укрытие, дважды в конце февраля появились на тв-каналах и сопровождались звуком сирены. Именно эти сообщения стали причиной отмены проверки систем оповещения, а сотрудникам МЧС России удалось в короткие сроки остановить панику.
Олег Сосунов говорит, что эти сообщения были связаны с массированной хакерской атакой. Однако озвученная в них информация являлась ложной и не соответствовала действительности! Достоверную информацию распространяют только официальные источники, такие как департаменты силовых или государственных структур.
Сообщения о том, что детей просят открывать газовые конфорки всколыхнули школьные чаты Ростовской области. В них неизвестные якобы представляются сотрудниками газовых служб, просят детей открыть газ и уйти отдыхать в другуюкомнату. Причем распространяли тревожные сообщения даже педагоги учебных заведений. Однако Министерство образования РФ моментально выпустило предупреждение, что информация о звонках школьникам — выдумка.
Некоторые жители области, да и других регионов России в последнее время получают по WhatsApp предупреждения или повестки от «следователей» за финансирование терроризма. Причем звонят якобы от имени Следственного комитета РФ и угрожают.
Заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области уверен, что при получении такого звонка или сообщения необходимо сразу сообщить в полицию или набрать номер 112. Если есть возможность лучше записать разговор. В крайнем случае обратиться самостоятельно в следственный комитет на горячую линию.
Так что уважаемые ростовчане не поддавайтесь панике! Любую поступающую к вам информациювсегда оценивайте хладнокровно и прагматично.