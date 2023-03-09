Фейки, которыми пугают ростовчан

— Это все фейк, причем до единого слова! — говорит Олег Сосунов. — Убить человека, предложив ему понюхать пробник от духов, непросто. Для достижения опасного порога должна быть создана большая концентрация вещества, а для этого нужно изолировать человека от окружающего воздуха, например, надеть ему на голову пакет. Если же предположить, что концентрация настолько велика, что несет смертельную опасность, то велика вероятность, что отравитель пострадает раньше, чем жертва, так как такие вещества проникают и через кожу. Чтобы этого избежать, отравителю нужно использовать средства защиты кожи и органов дыхания. Скажем быть в костюме химзащиты и противогазе, но кто будет нюхать пробник из рук так одетого человека? Сами понимаете, что это фейк, причем очень старый.