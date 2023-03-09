Греф: Сбер имеет запас прочности на выплату дивидендов

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Сбербанк по итогам года нарастил объем собственных средств до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Греф в комментариях к финансовому отчету банка заметил, что можно говорить о выплате дивидендов, пишет ТАСС.
Ранее, в начале февраля текущего года, замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил журналистам, что Сбербанк направит на выплату дивидендов за минувший год не менее половины своей прибыли.
Напомним: в 2022-м годовое собрание акционеров решило отказаться от выплаты дивидендов за предыдущий год.