Греф: Сбер имеет запас прочности на выплату дивидендов

Сбербанк по итогам года нарастил объем собственных средств до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Греф в комментариях к финансовому отчету банка заметил, что можно говорить о выплате дивидендов, пишет ТАСС.