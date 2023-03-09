Губернатор Василий Голубев ужесточил правила въезда из Донбасса в Ростовскую область

В правительстве отметили, что въезд и выезд из субъектов РФ вне указанных пропускных пунктов полностью запрещен, а для проезда через КПП необходимо предъявить паспорта, свидетельства о рождении для граждан младше 16 лет, а также военные билеты, командировочные удостоверения и ряд других документов, подтверждающих личность въезжающего или покидающего регион или республику лица.