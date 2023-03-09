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Губернатор Василий Голубев ужесточил правила въезда из Донбасса в Ростовскую область

9 марта 2023, 17:22
Фото: donland.ru
Губернатор Василий Голубев ужесточил правила въезда из Донбасса в Ростовскую область
Губернатор Василий Голубев ужесточил правила, контролирующие транспортное сообщение между Донбассом и Ростовской областью, информация об этом появилась на портале правительства.

В четверг, 9 марта 2023 года, глава донского правительства Василий Голубев подписал документ, определяющий правила въезда или прохода граждан с территорий Донбасса в Ростовскую область и в обратном направлении.

Теперь проезд транспорта из региона в Донецкую Народную Республику будет осуществляться исключительно через КПП Куйбышево, Матвеева Кургана, Весело-Вознесенки, железнодорожный пункт пропуска Успенская и КПП “Успенка” в Авило-Федоровке, а также Шрамко.

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Что касается ЛНР, транспортное сообщение с Ростовской областью возможно осуществлять только через пункты в Донецке — Изварино, а также в Гуково, Новошахтинске и Чертково, а также в местах пересечения границы. Полный список можно уточнить в указе губернатора.

В правительстве отметили, что въезд и выезд из субъектов РФ вне указанных пропускных пунктов полностью запрещен, а для проезда через КПП необходимо предъявить паспорта, свидетельства о рождении для граждан младше 16 лет, а также военные билеты, командировочные удостоверения и ряд других документов, подтверждающих личность въезжающего или покидающего регион или республику лица.

Ранее эксперт сделал прогноз о появлении украинских диверсантов в Ростовской области.

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