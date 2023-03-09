Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По словам респондентов, женщин реже берут на работу, не торопятся поднимать им зарплату и продвигать по службе. Зато около 50% опрошенных рассказали, что никогда не сталкивались с подобным.
Еще 13% жителей региона сообщают, что ранее видели гендерную дискриминацию, но сейчас подобных случаев стало меньше. Особенно их число снизилось в топ-менеджерском составе.
Женщины говорят о наличии дискриминации представительниц прекрасного пола чаще, чем мужчины — 44% против 16%. Всего в опросе приняли участие почти две тысячи человек.
Ранее мужчины в Ростове назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин.