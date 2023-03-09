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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Как жительниц Ростовской области коснулась дискриминация на работе

9 марта 2023, 07:05
Фото: 1MI
Как жительниц Ростовской области коснулась дискриминация на работе

Почти 30% жителей в Ростовской области заявили о дискриминации женщин на работе

В Ростовской области 28% опрошенных граждан заявили, что сталкиваются с гендерной дискриминацией на работе, сообщает HH.ру.

По словам респондентов, женщин реже берут на работу, не торопятся поднимать им зарплату и продвигать по службе. Зато около 50% опрошенных рассказали, что никогда не сталкивались с подобным.

Еще 13% жителей региона сообщают, что ранее видели гендерную дискриминацию, но сейчас подобных случаев стало меньше. Особенно их число снизилось в топ-менеджерском составе.

Мужчины в Ростове назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
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Женщины говорят о наличии дискриминации представительниц прекрасного пола чаще, чем мужчины — 44% против 16%. Всего в опросе приняли участие почти две тысячи человек.

Ранее мужчины в Ростове назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин.

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