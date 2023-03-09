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Кофейни Нахичевани: как армянских музыкантов на Дону приглашали на казачьи гулянки

9 марта 2023, 14:57
Фото: Armenak Margarian/cc by sa/wikimedia.org
Кофейни Нахичевани: как армянских музыкантов на Дону приглашали на казачьи гулянки
В Ростове-на-Дону до октябрьской революции 1917 года было немало ресторанов, трактиров, кофеен и чайных, рассчитанных на людей любого достатка.

Нахичевань славилась своими кофейнями. Сюда приезжали почувствовать восточный колорит ростовцы и многочисленные гости города.

Очень интересно и увлекательно о нахичеванских кофейнях рассказывал ростовский писатель и краевед Василий Иванович Вареник в книге «Ростов и ростовцы. Путешествие в 1913 год»:

«Они обычно были маленькими и помещались в полуподвальчиках ради прохлады. Посетители сидели на низких скамеечках за столь же низенькими столиками, тянули кофе, курили, как правило, настоящий турецкий табак и слушали армянскую или греческую музыку. Ее заходили послушать и русские ради своеобразной экзотической красоты. Недаром армянских зурначей иногда приглашали на пикники русских купцов и даже на казачьи гулянки…»

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Армянский музыкальный ансамбль Аданы, 1902-06 гг.
Фото: Неизвестный автор/сс0/wikimedia.org

Колорит нахичеванских кофеен был особым, неповторимым. Вообще, до середины девятнадцатого века Нахичевань была типичным восточным армянским городом на юге России. Она была настолько красива и необычна, что путешественники тех лет, учитывая своеобразие города и его базаров, сравнивали Нахичевань с Константинополем.

Правда, к концу девятнадцатого века Нахичевань-на-Дону уже ничем не отличалась от европейских или российских городов тех лет, а по своей архитектуре напоминала чем-то маленький Петербург, только с национальным армянским колоритом.

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Василий Иванович Вареник о нахичеванских кофейнях в книге «Ростов и ростовцы. Путешествие в 1913 год» писал так: «Вообще обстановка в нахичеванских кофейнях немного напоминала старинные тифлисские духаны времен Пиросмани, одновременно с примесью левантийско-средиземноморского духа».

Бакалея Чораева в Нахичевани, 1911-12 гг
Фото: goskatalog.ru/ "Ростовский областной музей краеведения"

Но нахичеванские армяне любили не только кофе, они еще очень любили чай. Неповторима была и церемония нахичеванских чаепитий. Пили чай, конечно, с вареньем. Каждая нахичеванская хозяйка знала семейные рецепты приготовления того или иного варенья к чаю. А этих рецептов было великое множество! Мне кажется, что варенье в Нахичевани готовили из всего, что росло в садах города.

В моем детстве традиция нахичеванских семейных чаепитий еще сохранялась. Запах чая и варенья − чудесные воспоминания моего детства. На этих чаепитиях было всегда много сладостей, пирогов. И помню, что у этих столов был какой-то особый, неповторимый аромат. Но это уже другая, хотя и не менее интересная, история.

Георгий Багдыков

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