Кофейни Нахичевани: как армянских музыкантов на Дону приглашали на казачьи гулянки

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
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Нахичевань славилась своими кофейнями. Сюда приезжали почувствовать восточный колорит ростовцы и многочисленные гости города.
Очень интересно и увлекательно о нахичеванских кофейнях рассказывал ростовский писатель и краевед Василий Иванович Вареник в книге «Ростов и ростовцы. Путешествие в 1913 год»:
«Они обычно были маленькими и помещались в полуподвальчиках ради прохлады. Посетители сидели на низких скамеечках за столь же низенькими столиками, тянули кофе, курили, как правило, настоящий турецкий табак и слушали армянскую или греческую музыку. Ее заходили послушать и русские ради своеобразной экзотической красоты. Недаром армянских зурначей иногда приглашали на пикники русских купцов и даже на казачьи гулянки…»
Колорит нахичеванских кофеен был особым, неповторимым. Вообще, до середины девятнадцатого века Нахичевань была типичным восточным армянским городом на юге России. Она была настолько красива и необычна, что путешественники тех лет, учитывая своеобразие города и его базаров, сравнивали Нахичевань с Константинополем.
Правда, к концу девятнадцатого века Нахичевань-на-Дону уже ничем не отличалась от европейских или российских городов тех лет, а по своей архитектуре напоминала чем-то маленький Петербург, только с национальным армянским колоритом.
Василий Иванович Вареник о нахичеванских кофейнях в книге «Ростов и ростовцы. Путешествие в 1913 год» писал так: «Вообще обстановка в нахичеванских кофейнях немного напоминала старинные тифлисские духаны времен Пиросмани, одновременно с примесью левантийско-средиземноморского духа».
Но нахичеванские армяне любили не только кофе, они еще очень любили чай. Неповторима была и церемония нахичеванских чаепитий. Пили чай, конечно, с вареньем. Каждая нахичеванская хозяйка знала семейные рецепты приготовления того или иного варенья к чаю. А этих рецептов было великое множество! Мне кажется, что варенье в Нахичевани готовили из всего, что росло в садах города.
В моем детстве традиция нахичеванских семейных чаепитий еще сохранялась. Запах чая и варенья − чудесные воспоминания моего детства. На этих чаепитиях было всегда много сладостей, пирогов. И помню, что у этих столов был какой-то особый, неповторимый аромат. Но это уже другая, хотя и не менее интересная, история.
Георгий Багдыков