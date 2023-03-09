Кофейни Нахичевани: как армянских музыкантов на Дону приглашали на казачьи гулянки

Но нахичеванские армяне любили не только кофе, они еще очень любили чай. Неповторима была и церемония нахичеванских чаепитий. Пили чай, конечно, с вареньем. Каждая нахичеванская хозяйка знала семейные рецепты приготовления того или иного варенья к чаю. А этих рецептов было великое множество! Мне кажется, что варенье в Нахичевани готовили из всего, что росло в садах города.