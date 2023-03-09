Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Updated Сегодня, 05:31
Три года назад с иском в суд к «Азово-Донской девелоперской компании» обратилась налоговая. Причиной назвали долг на сумму 2,6 миллиона рублей.
За это время заседания несколько раз переносили, следующее состоится 12 апреля.
По информации СМИ, гендиректором «АДДК» является Константин Швалев. Издания пишут, что он сын бывшего депутата Госдумы Федора Швалева.
Ранее стало известно, что ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.