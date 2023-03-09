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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Компанию семьи бывшего депутата Госдумы три года пытаются обанкротить в Ростове

9 марта 2023, 05:26
Фото: 1mi
В Ростовской области с 2020 года рассматривают заявление о признании банкротом компании «АДДК», говорится в материалах арбитражного суда.

Три года назад с иском в суд к «Азово-Донской девелоперской компании» обратилась налоговая. Причиной назвали долг на сумму 2,6 миллиона рублей.

За это время заседания несколько раз переносили, следующее состоится 12 апреля.

ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области
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По информации СМИ, гендиректором «АДДК» является Константин Швалев. Издания пишут, что он сын бывшего депутата Госдумы Федора Швалева.

Ранее стало известно, что ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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